Děrgelovi společným intimním scénám před kamerou neholdují. Raději se hádají

Patrik a Markéta Děrgelovi Foto: TV Nova

S tím ostatně počítali, Markéta už před časem řekla, že nabídku do Ordinace přijali právě i z důvodu, aby se víc viděli. „Ne, že bychom se nevídali, ale máme hodně práce odděleně,“ dodala na vysvětlenou.

Čemu by se naopak raději vyhnula, jsou intimní scény s manželem před kamerou. To jde ale, vzhledem ke vztahu jejich postav, těžko.

„Je to zvláštní, natáčení intimních scén mi připadá jako divný druh voyerismu. Kdybychom hráli kamarády, asi by to bylo snazší. Jakmile se máme osahávat, připadá mi divné, že se na nás při tom dívá tolik lidí,“ říká Markéta. Lepší jsou hádky, ty jim prý jdou, což její muž potvrzuje: „Máme je rádi, to je bomba,“ směje se Patrik.

Markéta, za svobodna Frösslová, se za hereckého kolegu Patrika Děrgela provdala loni v létě. Mají tříletého syna Vavřince. V minulosti na sebe Děrgel upozornil také v show Tvoje tvář má známý hlas. ■