Václav Kopta má z ostudy kabát: Myslel si, že na něj u domu číhají paparazzi, ti přitom měli zálusk na někoho úplně jiného!

Herec pobavil na internetu vtipnou příhodou. Michaela Feuereislová

Neříká se nadarmo, že sláva lidem stoupá do hlavy. Přesto, že v případě Václava Kopty (54) nemůže být o hvězdných manýrech oproti jiným celebritám vůbec řeč, ani jemu se nevyhnul pěkný trapas, který už zažilo spoustu z nich. Václav se svěřil, že na něj a jeho rodinu z nepochopitelného důvodu číhali paparazzi a pořádně ho to namíchlo.

„Už tři dny táboří před naším domem paparazzi s fotoaparáty vybavenými teleobjektivy, slídící po pikantních snímcích ze soukromí naší rodiny,“ napsal si na sociální sítě moderátor nového pořadu Peče celá země.

Po pár dnech situace vyvrcholila a herec se rozhodl převzít iniciativu do svých rukou. „Včera jsem to už nevydržel a cestou k autu jsem si to s nimi chtěl vyříkat! Byl jsem odměřený, nesmlouvavý a strašně trapný,“ popisuje herec stále plný emocí. Jenže se ukázalo, že tajným fotografům nešlo o žádnou bulvární pikantnost ze života hvězdy Sněženek a machrů, nýbrž o strom, přesněji živočicha, který se na něm poblíž domu Koptových uhnízdil.

„Na mou otázku, co je předmětem jejich zájmu, tiše kývli hlavou směrem k jeřabině, na které seděla skupina ptáků. Ukázalo se, že paparazzi jsou ve skutečnosti amatérští ornitologové, dokumentující výskyt vzácného opeřence. O mě ani o mou rodinu neměli nejmenší zájem, a asi ani nevěděli kdo jsem,“ vysvětlil posléze.

Naštěstí ani v těchto chvílích neztrácí jako bavič smysl pro humor. „Trapné a tragikomicky Koptonistické. Pták se totiž jmenuje přesně tak, jak já si teď připadám: BRKOSLAV!“ uzavřel Kopta, který letos moderuje vyhlášení filmových cen Český lev.