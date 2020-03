S prací modelky nekončí. Super.cz

„Modeling stále vnímám jako svou nejoblíbenější práci. Lidem se možná může zdát, že se sociálním sítím věnuji více, ale je to tím, že přehlídek není zase tolik,“ vysvětluje Mališová.

Zejména díky Instagramu začala být modelka finančně nezávislá. Nezávidí jí ostatní? „Je to práce pro každého a každý může být úspěšný, v něčem se realizovat a zlepšovat. Hned, jak jsem zvítězila v Miss, tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu naplno a budu dělat všechno, co mě baví, tak proto to tak vypadá.

Ve světě je běžné, že úspěšné blogerky přijdou k pohádkovým penězům. Funguje to i v Česku? „Zatím jsem si nekoupila například byt. Jsem hrdá na to, že je mi třiadvacet a dokážu platit veškeré své náklady, bydlení, soukromou školu, dojíždění z Moravy. To je to, co mě moc těší,“ říká kráska, kterou sleduje téměř sto padesát tisíc followerů.

S Karolínou jsme si povídali, právě když působila v roli modelky. Jako jedna z krásek předváděla kousky z poslední kolekce Beaty Rajské (57) na dámském dopoledni pořádaném na českém velvyslanectví v Moskvě.

„Nemám příležitost chodit zase tolik přehlídek. Beatka jich naštěstí dělá za rok hodně a chodím je pokaždé. Jsem za to ráda, protože procházet se po mole je pro mě zase něco jiného,“ říká Mališová, která se v modelech české návrhářky cítí naprosto ve své kůži.

„Beatka přesně ví, co mi sluší. Jsem ráda, že mě vnímá a sama chce, abych se v jejích modelech cítila dobře. To málokterý návrhář dělá.“ ■