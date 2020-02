Krásná modelka ukázala smutnou realitu na Srí Lance. Jelínková se v titěrných bikinách vrhla do úklidu pláží

Kráska se rozhodla ukázat i stinnou stránku pobytu na Srí Lance. Foto: archvi T. Jelínkové

Nepatří mezi ty, kteří se chlubí na sociální síti vyumělkovanými fotkami z cest po jihovýchodní Asii. Tereza Jelínková naopak během aktuální dovolené na Srí Lance upozorňuje na to, jak jsou tamní pláže znečištěné od plastů. „Každý ukazuje jen tu nádheru, která tam je. Tak je to hezký kontrast,“ láteří kráska.

Modelka, která úspěšně působila zejména ve Spojených státech, se rozhodla se svým manželem Michalem navštívit méně zprofanovanou část ostrova. „Nejeli jsme do turistické části, ale právě za východ, kam turisté nejezdí, tak jsme tam byli v celém resortu úplně sami a trochu atrakce pro místní,“ říká Tereza, která se zde právě setkala s nepořádkem na plážích.

„Já nejsem člověk, co vydrží jen tak ležet na pláži. Potřebuji pořád někde lítat a po kilometrových procházkách po pláži jsme si řekli, když už tu jsme, tak proč trochu nepomoct. Já jsem to pojala jako takovou symbolickou výzvu pro mé sledující na Instagramu, kteří cestují v zimě taky do těchto destinací. Když se lidé dokáží hecovat v polévání studenou vodou, tak proč nezkusit užitečnější variantu a pomoct uklidit plastem zanesené pláže. Všichni ukazují krásné fotky od moře a oceánu, ale málokdo ukáže tu realitu a skutečnou tvář těchto krásných destinací, které ničíme,“ uvedla rozhodně Tereza.

Nebylo to poprvé, co si Tereza odletěla zpestřit zimu do teplých krajin. „Každý rok cestujeme v zimě do tepla, ale většinou to mám spojené s prací. Teď jsme si jeli vyloženě odpočinout,“ říká Jelínková, která před odletem zažila dramatické chvilky. „Rozhodli jsme se s manželem ze dne na den, že poletíme. Byla to sranda, musela jsem ještě večer předtím na tetanovku, kterou jsem měla propadlou.“ ■