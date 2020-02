Týnuš Třešničková odhalila svou postavu. Foto: instagram T.Třešničkové

Poté, co si prošla peklem po nehodě v istanbulské restauraci, musí Týnuš Třešničková (24) čelit nepříjemným zprávám. Do známé youtuberky, která se několik měsíců léčila s popáleninami , se sledující na sociální síti pouští kvůli figuře.

„Přibrala jsi, objevuje se občas teď pod fotkou. Jsi strašně vyhublá, jako anorektička, naváželi se do mě před 2 roky. Po tom, co mi moje tělo skvěle slouží každý den a dokázalo se zahojit z těžkých popálenin, mě tyhle komentáře o váze prostě nebaví,“ svěřila se nyní Týnuš a poslala lidem jasný vzkaz.

Zvěčnila se jen v kalhotkách před zrcadlem, aby všem ukázala, jakou postavu má. „Ideální postava neexistuje, nejdůležitější je cítit se ve svém těle dobře a pečovat o něj,“ svěřila se Týnuš, která se stále dostává ze své léčby popálenin.

„Pravda je, že váhu mám už pár let téměř stejnou. Jen se na těle podepisuje několik měsíců v nemocnici a trochu rozházený metabolismus ze všech těch léků, které mi dávali,“ svěřila youtuberka s tím, že na sobě chce trochu zamakat. „Takže plán je zas tak moc to nehrotit, začít se víc hýbat a pomoct tělu trochu vyplavit všechno to špatné. Jo a omezit mekáč,“ dodala Třešničková. ■