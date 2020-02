Ženu mu zabila zákeřná nemoc, se kterou bojovala od porodu: V Jak se staví sen pomohli statečnému tatínkovi

Tomáše potkalo velké neštěstí. Video: FTV Prima

„První tři, čtyři měsíce jsem si zvykal. Nevěděl jsem, co mám dělat. Byl jsem hodně špatný, špatný psychický stav, který jsem řešil alkoholem nebo léky,“ říká Tomáš.

S partnerkou se seznámil na vysoké škole. Později začal pracovat a jeho přítelkyně otěhotněla. Těšili se, až si Tomášův starý byt zrekonstruují. Některé pokoje se jim opravdu podařilo vylepšit. V plánu byl i pokojíček pro syna Vítka, jenže ten už bohužel nestihli. Během těhotenství i po porodu se Tomášova přítelkyně cítila unaveně a nebylo jí dobře. Doktoři to přisuzovali těhotenství a únavu spojovali s mateřstvím. Až později se ukázalo, že mladá maminka onemocněla rakovinou střev, které později podlehla.

„Žili jsme velice zdravě, nekouřili jsme, alkohol jen občas, sportovali jsme, žena nejedla maso,“ povzdychne si Tomáš, který dodnes nerozumí tomu, proč jeho ženu, která dbala na zdravý životní styl, zasáhla zákeřná rakovina.

Lékaři zvažovali transplantaci jater, bohužel se u maminky malého Vítka objevily metastázy na plicích a operace se nemohla uskutečnit. Tomáš se musel rok připravovat na odchod své milované. „My jsme to bohužel věděli, že je to tak hrozné od začátku. Jen jsme nevěděli, kdy přesně to nastane,“ říká statečný Tomáš. ■