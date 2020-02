Kirk Douglas Profimedia.cz

"S ohromnou lítostí spolu s mými bratry oznamujeme, že nás Kirk Douglas opustil ve středu ve věku 103 let. Pro svět to byla legenda, herec zlatého filmového věku, který se i zlatého věku dožil. Měl humanitární cítění a věřil ve spravedlnost, čímž stanovil standard, o který bychom měli všichni usilovat," uvedl Michael a zakončil svou zprávu slovy: "Pro mě a mé bratry, Joela a Petera, to byl jednoduše otec, pro Catherine to byl úžasný tchán, pro vnoučata byl milujícím dědečkem a pro Anne byl úžasným manželem. Rád bych to zakončil slovy, které jsem svému otci řekl na jeho poslední narozeniny. Tati, nesmírně tě miluji a jsem pyšný na to, že jsem tvým synem."

Kirk měl za sebou hvězdnou kariéru a za své filmové role získal i několik nominací na Oscara. Za celoživotní dílo jej získal v roce 1996. Mezi jeho nejslavnější filmové role patří Spartakus ve stejnojmenném snímku z roku 1960 od Stanleyho Kubricka i postava Vincenta van Gogha (1956) v adaptaci literárního díla Žízeň po životě.

Svou životní lásku Anne Buydens (100) si vzal v roce 1954, po boku mu byla až do smrti. ■