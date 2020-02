Dceru vychovává bývalá specialistka na čtyřhru s Italem. Chová se jinak než většina Čechů

Andrea Sestini Hlaváčková se svým štěstím Super.cz

Život se Andree Sestini Hlaváčkové po porodu otočil vzhůru nohama. Doposud žila tenistka hlavně sportem, nyní veškerou energii věnuje dceři Isabelle . „Příliš se nevyspím, ale jsem ráda, že to zvládám. Celý den lítám kolem ní, ale jsem ráda, že je hrozně hodná,“ svěřila se nám bývalá profesionální tenistka.

Dceru vychovává někdejší specialistka na čtyřhru se svým italským manželem Fabriziem Sestinim. Zajímalo nás, jak se liší její český přístup od manželova italského.

„Manžel každý den pracuje, a tak jsem s ní sama. Je ale rád, když s dcerou může trávit čas. Překvapil mě, že má liberální přístup k tomu pořídit si chůvu. Nebrání se myšlence dát dítě na hlídání rodičům, abychom si mohli spolu něco užít,“ popisuje moderní přístup svého chotě Andrea a dále dodává: „Ne, že bychom něco z toho už praktikovali, ale už o tom mluví a je to pro něj běžná věc, což asi ještě v Česku není.“

Andrea se výpomoci profesionální hlídačky nebrání, jelikož se hodlá vrátit do práce. Nikoli ale jako profesionální tenistka, své zkušenosti hodlá zúročit v médiích. „Budu se vracet do práce, a tak budu potřebovat jednou, dvakrát do týdne hlídání. Moji rodiče jsou mimo město, jeho mimo zemi, a tak si budeme muset pořídit externí babičku,“ říká Andrea.

Rozhodně prý ale nehrozí, že Andrea a Fabrizio vytvoří velmi početnou rodinu, jak to bývá v Itálii často zvykem.

„Chtěla bych maximálně dvě děti. Na to druhé si počkáme, než se začneme snažit. Zatím jsem spokojená a šťastná, že mám zdravé dítě. Važím si toho, co mám teď, a jestli přijde další malý přírůstek, tak budeme moc rádi,“ dodává Andrea Sestini Hlaváčková. ■