Exhibicionista v MasterChefovi ukáže kromě vaření i tělo: Na cateringu by chtěl mít sexy servírky a kuchaře v plavkách

Soutěžící na castingu překvapí porotu.

Přesně to je snem upovídaného Daniela, který se přihlásil do kulinářské show MasterChef Česko. Na casting přijde ve velmi dobré náladě a s porotou ve složení Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář začne vtipkovat. O své budoucnosti má mladý kuchař jasné představy. Rád by, aby v jeho cateringu bylo spoustu odhalené kůže.

„Určitě bych tam chtěl mít sexy servírky a kuchaře v plavkách, to by bylo super,“ nechal se slyšet. Na to pohotově zareaguje Přemek Forejt: „Takže na dokumentu bude kuchař v plavkách a holky v bikinách. A vy budete v plavkách, nebo v těch bikinách?“

„Já budu úplně bez bikin. Tělo na to mám, ne?“ prohlásí sebevědomě Daniel.

Diskuze, která se z vaření pomalu přesouvá k posuzování vnější krásy, vygraduje otázkou dalšího porotce Jana Punčocháře: „Víte, co bych chtěl ještě hrozně vidět? To tělo,“ prohlásí šéfkuchař. Jak na výzvu zareaguje amatérský kuchař Daniel, se podívejte ve videoukázce. ■