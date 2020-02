Axl Rose Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Axl si v dětství zažil své, jeho vlastní otec William ho unesl a sexuálně zneužil, poté co se rozešel s jeho matkou. Aby to nebylo málo, jeho otčím Stephen Bailey jej týral fyzicky i psychicky a v dokumentu BBC z roku 2016 vyšlo také najevo, že i on Axla znásilnil. Ten se pak také ozval jako ochranářský bratr a veřejně obvinil svého otčíma, že pohlavně zneužíval jeho sestru Amy.

Axl byl v dospívání několikrát zatčen a více než dvacetkrát obžalován z opilství i napadení. Ani drogy mu nebyly cizí, ovšem s nimi dokázal přestat a podle jeho manažerky už jen občas zahřeší alkoholem.

Ženy s ním zažívaly krušné chvíle

Axl byl ženatý jen jednou, a to velice krátce. V roce 1990 si vzal svoji přítelkyni Erin Everly, se kterou randil několik let a jen pár dní po svatbě požádal o rozvod. Pár se dal ovšem znovu dohromady, když Erin otěhotněla, ale po samovolném potratu bylo jejich manželství nakonec začátkem roku 1991 anulováno. O jejich vztahu napsal píseň Sweet Child O´Mine.

Axl s Erin

V letech 1991 až 1993 randil s modelkou Stephanie Seymour, která také hrála v klipech k písním November Rain a Don´t Cry. Tihle dva byli dokonce zasnoubení a Axl se snažil být skvělým otcem modelčinu synovi Dylanovi. Tři týdny po oznámení zásnub se rozešli, prý jej modelka podvedla.

Ukázka z klipu November Rain s modelkou Stephanie Seymour

Psychické problémy ho provázejí od útlého věku

Roseovi byly už jako malému diagnostikovány maniodeprese a v roce 1986 skončil v nemocnici, protože se chtěl zabít předávkováním léky. Axl se s v té době pral se životem i doslovně: „Když jsem vystresovaný, stávám se násilníkem a tím ze sebe vše dostávám. Jednou jsem si na sebe vzal žiletku, ale zjistil jsem, že je mnohem horší mít jizvu, než nemít třeba stereo. Raději bych rozkopal stereo, než si uřízl ruku.“

V životě si pak prošel léčením a začal brát homeopatika a v dnešní době už je prý mnohem vyrovnanější než dříve.

Životním posláním byla hudba

Na začátku 80. let chtěl spojit punk a heavy metal do unikátního hudebního stylu, a vystřídal tak několik kapel, než spolu s Robem Gardnerem, Traccim Gunsem, Duffem McKaganem a Izzym Stradlinem založil kapelu Guns N´Roses. Tracci a Rob ovšem byli brzy nahrazeni Slashem a Stevenem Adlerem. V roce 1986 podepsali smlouvu s vydavatelstvím a o rok později vydali své debutové album Appetite for Destruction. Z tohoto alba zaznamenaly velký úspěch singly Welcome to the Jungle, Paradise City a Sweet Child O´Mine.

S americkou hardrockovou kapelou Guns N´Roses se letos Axl znovu ukáže v Česku. Vrací se do pražských Letňan 19. června, a to teprve tři roky po posledním vystoupení se stejnou koncertní šňůrou s názvem Not in This Lifetime..., na kterou s kapelou vyjeli už v roce 2016 a stále přidávají další koncerty. ■