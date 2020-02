S touhle písní nás bude reprezentovat v zahraničí: Ben Cristovao se probojoval do Eurovize

Ben Cristovao míří na Eurovizi.

Ze sedmi finalistů, kteří se ucházeli o účast v letošním kole Eurovize, se do soutěže probojoval právě Ben. Česko bude v Rotterdamu reprezentovat skladbou Kemama a pro mezinárodní účely bude vystupovat pod jménem Benny Cristo.

„Já jsem na emočním kolotoči od začátku téhle soutěže. Je to příjemný. Je to několik let, co jsem prosil lidi, aby pro mě hlasovali, a od té doby jsem se snažil od toho odpoutat a ukázat lidem tady v Čechách, že umím dělat muziku a nejsem jenom člověk, který vyšel z nějaké talentové soutěže,“ svěřil po vyhlášení výsledků dojatý Cristovao.

Na Eurovizi chce zabojovat s písní, která se dle jeho slov řadí k žánru afropop. „Nakonec jsem se po letech do talentové soutěže přihlásil znovu. Ale myslím, že tohle je něco jiného. Věřím, že ty zkušenosti, které mi dala Česká republika, mi dovolí neudělat nám ostudu a vydat ze sebe vše, co umím. Mám z toho velkou radost,“ dodal zpěvák. ■