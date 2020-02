Moc děkuju všem, kteří přišli a nevyflákli se na nás: Mandrage se loučili na pražském koncertě

Pepa Bolan z kapely Mandrage Foto: Jan Handrejch, Právo

„Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládneme a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zas jednou, celí šťastní, vrátíme. Naše plány ovšem náhle vzaly zasvé. Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal do kupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat,“ uvedla kapela v prohlášení na Facebooku.

Na playlistu posledního koncertu byl i song Apolinář.

Starý na koncertě dle očekávání nevystoupil. Místo něj si s kytaristou Pepou Bolanem, bubeníkem Matyášem Vordou, baskytaristou Coopim a klávesistou Františkem Boříkem zazpívala pestrá směsice českých i slovenských interpretů. Vystoupili mj. Adam Mišík, kapela Jelen, Debbi, Žofie Dařbujánová, Anna K nebo Katarína Knechtová.

Koncert proběhl před zaplněným sálem. Pro mimopražské fanoušky, kteří bohužel o vystoupení přijdou, jej kapela streamovala na Facebooku.

„Moc děkuju všem, kteří dneska přišli a nevyflákli se na nás,“ děkoval Pepa Bolan v úvodu koncertu.

Během toho zazněly nejznámější hity kapely jako Apolinář, Endorfiny, Šrouby a matice nebo Motýli, kterou Bolan označil za „naprosto poslední píseň v kariéře Mandrage“. „Všechno nakonec dobře dopadne, a pokud to nedopadne, tak to není úplný konec,“ dodal závěrem. ■