Už pomalu balí kufry: Dara Rolins se pochlubila posledními fotkami v bikinách z Bali

Dara Rolins si užívá poslední dny na Bali. Foto: instagram D. Rolins

Dovolenou si každopádně užila na sto procent. I když pravidelně vyráží na Bali v lednu, kdy je období dešťů, na počasí měla štěstí a pršelo jí jen párkrát. Fotek v bikinách tedy mohla postovat dost. A když zrovna řádil tropický liják, vyrazila třeba na masáž.

"Vyrazili jsme si na ajurvédskou masáž shirodhara. je to masáž tzv. třetího oka, kdy vám z nádobky umístěné nad hlavou teče na čelo pramínek teplého oleje. A to všechno, plus pořádná bouřka k tomu, uprostřed pralesa, v magickém Ubudu," popisovala například. ■