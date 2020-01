Ivana Chýlková ve filmu Chlap na střídačku Video: Bohemia Motion Pictures

Ivana Chýlková (56) už za čtyři roky vstoupí do klubu šedesátnic, ale věk byste jí hádali mnohem nižší. Herečka vypadá pořád skvěle, pyšní se parádní figurou.

Není divu, že se ve filmu nemusí obávat lechtivějších scén a sem tam vystavit na odiv své přednosti.

V nové komedii Chlap na střídačku si zahraje patnáct let vdanou ženu Zuzanu, která zjistí, že má její manžel Jiří v podání Jiřího Langmajera (53) milostný poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku (Lucie Žáčková) navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh.

Její plán je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku.

V rámci jedné scény se Chýlková pustí do žhavého focení v prádélku. A nutno říct, že by klidně mohla konkurovat mladším modelkám. Přesvědčit se o tom můžete ve video ukázce. Snímek zamíří do kin 13. února. ■