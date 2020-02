Martina neměla lehký život. Video: Prima FTV

Když si Martina brala svého muže, doufala, že našla toho pravého a bude to láska na celý život. Bohužel se z otce jejích dvou dcer vyklubal zloděj a násilník.

„Když se nám narodila nejmladší dcera, byl věčně bez práce, všechno jsem zvládala sama.

Lhal mi, že je v práci a já pak zjistila, že není, a už to jelo. On je typ člověka, který se nechá utáhnout kamarády. Začaly tam potom drogy,“ vypráví o svém manželovi Martina.

Kromě krádeží doma i mimo domov řídil pod vlivem alkoholu a omamných látek, rodinu zadlužil, ale to nejhorší teprve přišlo. Začal doma používat fyzické násilí, a jak Martina sama říká „mlátil“ ji. Bohužel u toho několikrát nechyběly ani děti.

„Terezka si na to pamatuje. Seděla vedle v pokojíku po tmě a plakala. On mi tady bil hlavou o zeď. Musela jsem utéct. Utekla jsem v bačkorách, protože jsem se bála,“ vzpomíná na své útrapy maminka Martina. „Děti mě přemlouvaly: ,Maminko, už to skonči', protože jsme tím trpěli všichni.“

Přesto, že se otec dostal do vězení, problémy tím nekončily. Martině zůstal na bedrech nejen dluh, ale i strach, jak se zvládne o dcery postarat. Tíživé finanční situaci nepřispělo ani to, že je v částečném invalidním důchodu.

Proto o pomoc designérů a Ivy Kubelkové (42) z pořadu Jak se staví sen poprosila nejstarší dcera Nikola z předchozího manželství, která by si přála, aby maminka a dvě nevlastní sestry nebydlely v plísní a zimou prolezlém starém domě, který dříve sloužil jako prodejna. ■