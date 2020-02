Jessica Simpson o sexuálním zneužívání v dětství: Učili mě, že mám být panna, dokud se nevdám, tak jsem mlčela

Jessica Simpson Profimedia.cz

Simpson měla zneužívat její kamarádka, u níž často přespávala. Ta byla pouze o rok starší než ona a podle Jessiky také obětí zneužívání. „Nerozuměla jsem úplně, co se dělo, ale věděla jsem, že to bylo špatně. Byla to velmi blízká osoba, která byla sama obětí. Dělo se to po dlouho dobu mého života,“ uvedla s tím, že poprvé byla zneužita v šesti letech. U kamarádky přespávala zhruba do dvanácti, než se konečně svěřila rodičům.

„Byla jsem dcera kněze. Učili mě, že mám být panna, dokud se nevdám, takže jsem nikdy nechtěla mluvit o tom, co se dělo. Nechtěla jsem nikoho ranit,“ uvedla.

Když se konečně svěřila rodičům, přestala se s kamarádkou vídat. „Je těžké slyšet něco takového od vlastního dítěte. Reagovali, jak nejlépe mohli. Neřekli nic, ale už jsem tam nikdy nemusela,“ popsala reakci rodičů.

Trauma z dětství, k němuž se později přidaly další problémy, nakonec vedlo ke zpěvaččině závislosti na alkoholu a lécích. Závislosti začala řešit až v roce 2017. Pomohly jí terapie a podpora rodiny a přátel. S manželem Ericem Johnsonem, který jí je rovněž velkou oporou, má tři děti. Vloni přivítali nejmladší přírůstek do rodiny, dcerku Birdie. ■