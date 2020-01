Zpěvačka, která se kvůli šikaně pokusila o sebevraždu, uspěla s dokumentem o mentálním zdraví: Předvedla i přetékající dekolt

Jesy Nelson Profimedia.cz

Zpěvačka Jesy Nelson (28) známá díky skupině Little Mix a britské soutěži X Factor si během úterního udílení National Television Awards odnesla cenu za dokument Odd One Out, který vyšel na podzim loňského roku. Jesy se neubránila dojetí, dokument je pro ni totiž velmi osobní záležitostí.