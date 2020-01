Arianu Grande doprovodili na udílení hudebních cen rodiče: Ukázala se s otcem, s nímž sedm let nemluvila

Ariana Grande se po letech objevila s oběma rodiči. Profimedia.cz

Na prestižní událost vyvedla zpěvačka maminku Joan Grande a překvapivě i otce Edwarda Buteru. S ním se pořádně nevídala od roku 2013, ale vztah se snaží podle všeho v poslední době slepit. O důvodech jejich odcizení zpěvačka zarytě mlčí. Naposledy něco málo naznačila v roce 2014.

„Byla to nejtěžší věc v mém životě. Je to soukromé, ale stalo se to loni. Trvalo mi dlouho se s tím smířit,“ uvedla tehdy s tím, že jí pomohlo, když si uvědomila, jak moc se otci podobá.

„Tolik jsem toho zdědila po tátovi a dlouho se mi to nelíbilo. Musela jsem přijmout, že nevycházím s někým, koho zároveň tolik miluji,“ nechala se slyšet.

S otcem byla v průběhu let v kontaktu jen zběžně. V loňském roce také poprvé po 18 letech oslavila Den díkůvzdání s oběma rodiči. ■