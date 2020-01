Eliška Bučková ukázala svou mladší kopii a možná i konkurenci: Podívejte se na její krásnou sestru

Modelka má čtyři sourozence. Michaela Feuereislová

Vypadá to, že si Eliška Bučková (30) pěstuje slušnou konkurenci. Do společnosti vyvedla svou mladší sestru Rozálii, která roste do krásy.

Eliška, která pochází z jihomoravské Strážnice má s rodinou skvělé vztahy. To dokazují i její sociální sítě, na kterých se to hemží snímky nejen se sestrou, ale také dalšími sourozenci a jejich potomky.

Když proto přišla příležitost vzít mladší sestřičku do pražského víru velkoměsta a zasvětit ji do dění své profese, neváhala ani minutu. Na otevření nové restaurace obě ochotně pózovaly fotografům a jak to vypadá, mladá studentka gymnázia by byla pro modeling také jako stvořená.

Tak uvidíme, jestli půjde Rozárka ve stopách své sestry a jednou se společně projdou po přehlídkovém molu. ■