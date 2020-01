Jessie J a Channing Tatum zase spolu Profimedia.cz

Jen měsíc jim trvalo zjistit, že se mají tak rádi, že bude lepší se k sobě vrátit i když jsou jejich diáře stále plné. Oficiálně svůj vztah znovu potvrdili na koncertě na počest Aerosmith, kde vystupovalo i mnoho pěveckých hvězd včetně Jessie.

Ti dva spolu vstoupili na červený koberec znovu jako zamilované hrdličky. Channing nemohl spustit oči z modelu, který si zpěvačka vybrala, byl totiž díky vysokému rozparku a volným zádům velice sexy.

Oba dva si přidali i fotky na své sociální sítě a Channing se dokonce rozohnil v komentářích, kde mu jedna ze sledujících napsala, že s ním vypadala lépe Jenna (hercova bývalá manželka Jenna Dewan (39) pozn. red.). Herec se ovšem gentlemansky zastal své nynější lásky: „Není nikdo jiný tak krásný a okouzlující na koho by se mi lépe dívalo než na Jess. A ano, to i včetně mé ex. Jenna je krásná a skvělá, ale krása není měřitelná a nikdo není hezčí nebo lepší než někdo jiný. Buďte opatrnější se svými soudy jiných lidí, já si jdu užívat noc s mojí nádhernou ženou a přitulit se k jejímu vřelému srdci.“ ■