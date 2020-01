Opravdu se jen přejedla? Podívejte se, jak Monice Leové narostlo bříško

Monika Leová má větší bříško. Super.cz

Ráda se dobře a hodně nají. To se o Monice Leové (28) ví. Nicméně její bříško, které jí na slavnostním otevření nové restaurace hladil manžel Martin Košín, už nám přišlo trochu podezřelé. Ti dva už konečně po letech, co měli spolubydlící, bydlí jen spolu, takže mají i dostatek soukromí.

"Ne, nejsem těhotná, jsem jenom najedená," ujišťovala nás moderátorka. "Miminko ale už plánujeme, je jenom otázka času, kdy," svěřila. "Stačí říct," doplnil ji okamžitě manžel. Chtějí si prý splnit ještě pár cestovatelských snů. "Ale kdyby to byly všechny, tak se k zakládání rodiny nedostaneme nikdy," shodují se.

Rádi by si pořídili i vlastní bydlení, aby nebyli pořád v pronájmu. "Teď zkoušíme bydlet v centru Prahy, abychom věděli, jak se nám tam bude žít a jestli bychom si tam dokázali představit i náš rodinný život. Pohráváme si i s myšlenkou, že bychom chtěli bydlet u Prahy anebo daleko za Prahou. Zatím to ale směřujeme do centra, což je ale hodně drahé," krčila Monika rameny. ■