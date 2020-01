Nová Miss Global Karolína Kokešová promluvila o světové soutěži krásy. Super.cz

Bylo to hodně náročných čtrnáct dní, které Karolína Kokešová (23) strávila v Mexiku, ale vzpomínat prý bude v dobrém.

Karolína nebo Kokinečka, jak si říká na sociálních sítích, se stala novou Miss Global a na rozhovor nám přijela ukázat i šerpu a korunku, kterou získala na světové soutěži krásy, jejíž konec se tak trochu zvrhnul a nebylo jasné, zda budou výsledky vůbec vyhlášeny. Jeden ze sponzorů finále po vyhlášení TOP 5 přerušil, protože byl nespokojený, že nepostoupila jeho favoritka. Ukončil se i přímý přenos.

"To se tedy fakt netušilo. Šla jsem se dokonce už převléknout do civilního oblečení. Už jsem měla overal a bílé tenisky, když jsem se šla podívat za maminkou a přítelem do publika. Já tedy byla jediná převlečená, protože většinou tam byly španělsky mluvící slečny, které na jevišti zůstaly a protestovaly spolu s ostatními lidmi. Já španělsky nemluvím, takže jsme se sbalila a myslela, že už radši pojedu na hotel," vyprávěla nám.

Ceny se nakonec také kvůli protestům lidí v publiku předaly. A Karolína tak byla zřejmě jediná vítězka soutěže krásy v historii, které ocenění přebírala v civilu a v teniskách. "Teď už se snad všechno hodí do pohody a budou následovat pracovní povinnosti spojené s titulem. Nejdřív by mělo proběhnout oficiální focení v Los Angeles. Vítězky každý rok hodně cestují v rámci charitativních akcí, například do Kambodže," nemá zatím úplně jasno v plánech Karolína.

Ze soutěže jí zbude i jedno přátelství. "Na pokoji jsem byla s Chorvatkou a doufám, že tahle slečna mi zůstane napořád. Navázaly jsme velice hezký vztah. Ani s ostatními děvčaty jsme neměly žádný problém. Akorát po finále nás pět z TOP 5 bylo lehce terorizovaných od některých slečen, které to úplně nezvládly," svěřila. O tělesné napadání nešlo, ale například se řešily sociální sítě, kde se dívky navzájem osočovaly.

Probraly jsme i fyzické úpravy dívek, zejména pak ze španělsky mluvících jihoamerických zemí. Karolíně například na sociálních sítích leckdo vyčetl, že sama má velmi malá ňadra. "Našlo se pár slečen, které si na svých úpravách daly záležet. Ale extrémních předělávek, jako je botox v zadku, jsem si nevšimla. A sama se sebou i svými malými prsy jsem spokojená. Proti plastickým operacím nic nemám, až budu cítit nějaký hendikep, popřemýšlím o tom, ale momentálně jsem v pohodě," uzavřela. ■