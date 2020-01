Aniston! zakřičel Brad, aby upoutal pozornost své exmanželky. Tady shoda svědků diskutovaného momentu končí

Jennifer Aniston a Brad Pitt na snímku, který mezi jejich fanoušky způsobil pozdvižení Profimedia.cz

V zákulisí jakéhokoli předávání cen, v zahraničí, ale i v Česku, se to fotografy čekajícími na příležitost jen hemží. Lidé bývají uvolnění, šťastní ze získaných cen, rozjaření následnou party... a právě momentky je zachycují nejlépe.

V zákulisí SAG Awards byla i fotografka Emma McIntyre, pracující pro Getty Images, která působivé záběry slavných exmanželů zachytila. A popsala, co se dělo.

„Zakřičel: Aniston! Ona se otočila, objali se a vzájemně si gratulovali. Byl to moment dvou skvělých lidí na vrcholu, kteří vzájemně uznávají své úspěchy a jednoduše se rádi vidí. Šlo o působivý okamžik, mohli jste cítit ten respekt mezi těmi dvěma, kteří se znají přes dvacet let a oba ve svém oboru vynikají,“ cituje Daily Mail McIntyre, která vedle zmíněné fotobanky spolupracovala také s publikacemi Rolling Stone, The New York Times, PEOPLE, The Hollywood Reporter, US Weekly, GQ.

Její slova tak jsou v rozporu s údajným zdrojem webu The HollywoodLife, který situaci popisoval takto: „Brad byl v zákulisí první, dokončoval focení, když uviděl, že tam přišla i Jennifer. Opakovaně na ni volal, aby za ním přišla. Volal Aniston, ne Jennifer. Slyšela ho, ale neodpověděla a málem odešla do jiné místnosti, aby se setkání vyhnula. Když konečně upoutal její pozornost, krátce se objali a vyměnili si nějaké zdvořilosti,“ tvrdí.

Shoda panuje snad jen v tom, že Pitt na exmanželku volal příjmením. ■