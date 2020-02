Točí krátkometrážní filmy. Foto: archiv E. Doležalové

O Doležalové se v poslední době psalo hlavně v souvislosti s jejím vztahem se synem Vala Kilmera, Jackem. S mladým hercem režisérka už nechodí a její poslední počiny dokazují, že k úspěchu žádnou berličku v podobě vztahu s celebritou nepotřebuje. V lednu například Doležalová přebrala cenu za svůj krátkometrážní snímek Carte Blanche v italském Capri a cenu publika na filmovém festivalu Mammoth. „Získat cenu diváka v únoru 2019 za můj film první mluvený film Carte Blanche byla už i tak veliká pocta, takže obdržet další cenu za režii v lednu 2020 na Capri Hollywood Film Festivalu bylo neuvěřitelné. Je to pro mě i můj tým velká čest a jen mi to bude připomínat, jak nadále a ještě tvrději pracovat,“ svěřila se Super.cz kráska, kterou v Česku zastupuje agentura Elite Prague.

Eva při přijetí ceny tento rok v lednu řekla, že italské filmy pro ni byly jako pro začínající režisérku velkou motivací, a proto je to ještě významnější ji dostat právě v zemi, která ji inspirovala neorealismem. „Když jdeme tvrdě za tím, co si přejeme, a děláme pro to maximum, sny se plní,“ dodala.

Eva Doležalová právě připravuje svůj první celovečerní film, který bude natáčet ve Francii a v Kanadě. Také nedávno dokončila svůj zatím největší krátký film s názvem Maestro, který natočila v legendárním losangeleském hotelu Hollywood Roosevelt. Kromě toho, že si ve filmu zahrál český herec Karel Dobrý, se ve snímku objeví dcera Ewana McGregora Clara McGregor. ■