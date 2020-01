Pamela Anderson se po víc jak 30 letech od prvního rande vdala za filmového producenta

Pamela Anderson Profimedia.cz

Pamela Anderson (52) se vdala za filmového magnáta Jona Peterse. Informaci zveřejnil web The Hollywood Reporter, magazínu People ji poté potvrdil hereččin publicista Matthew Berritt: „Jsou velmi zamilovaní a včera se vzali,“ uvedl.

Zpráva je o to překvapivější, že o vztahu hvězdy Pobřežní hlídky a čtyřiasedmdesátiletého producenta filmů Zrodila se hvězda, Flashdance nebo Rain Man se veřejně nevědělo. Drželi ho pod pokličkou. „Všude jsou krásné ženy. Mohl jsem si vybrat, ale po celých pětatřicet let jsem chtěl jen Pamelu,“ řekl The Hollywood Reporter.

Anderson a Peters se vzali 20. ledna v Malibu, a to po víc jak třiceti letech od doby, kdy spolu randili poprvé. „Šílím z ní, ale v tom dobrém. Inspiruje mě. Já ji chráním a hýčkám si ji tak, jak si zaslouží,“ uvedl na konto své ženy.

Ta byla v minulosti vdaná za Tommyho Lee, s nímž má dva syny, Kida Rocka a Ricka Salomona, kterého si vzala dvakrát. ■