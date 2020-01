Vypadá stále skvěle: Manželka Luďka Soboty se předvedla v sexy topu a odhalila tetování

Adina Sobotová na večírku Michaela Feuereislová

Dva roky před šedesátkou vypadá stále výborně. Manželka Luďka Soboty si vyrazila do společnosti a jen zářila. Svého manžela nechala Adina Sobotová (58) tentokrát doma a zašla se bavit s přáteli na křest nové knihy básní.

Hned po příchodu zaujala jako vždy svou černou hřívou. Na slavnostní křest nové knihy písničkářky Marie Pojkarové dorazila v tmavém modelu. Vedle černých kalhot, bot a kabelky na sebe Adina oblékla ve stejném odstínu také top se sexy odhalenými rameny.

V modelu dala manželka známého herce na odiv také tetování, které zdobí její levé rameno. Růži na ruku si brunetka nechala vytetovat již před řadou let, chlubí se jí jen málokdy. Sobotové to jako vždy slušelo a málokdo by hádal, že již za dva roky oslaví kulatiny. ■