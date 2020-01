Andrea Růžičková se dva týdny po porodu ukázala ve společnosti: Prozradila, jak si na brášku zvyká starší syn a kdo děti hlídá

Místo únavy je oblíbená herečka plná euforie. Super.cz

„Cítím se skvěle. Vlastně možná ještě líp než předtím. Je to obrovská úleva, když se to povede a žena i dítě jsou zdravé,“ řekla pro Super.cz s úsměvem herečka.

A jak si na mladšího bratříčka zvyká starší syn Tobiáš? „V těhotenství jsem měla různé obavy a chvílemi jsem byla i hysterická, jak to všechno budeme zvládat. Hrozně mile mě překvapil. Nic mu netlačíme, necháváme tomu volný průběh, aby si tu cestu a vztah vybudoval sám. Neříkáme mu: pojď pohladit miminko a pojď mu dát pusu,“ přiznala Andrea.

Mezitím, co se vypravila na chvilku vyvětrat do společnosti, celou domácnost měl premiérově na starosti její manžel Mikoláš Růžička. Babičky ani chůvu prozatím herečka nepotřebuje.

„Zatím to zvládáme všechno s tatínkem sami, ale zatím jsem byla jen na poště nebo v obchodě ob ulici. Za chvilku se vracím domů, tak jsem zvědavá, až si sednu do taxíku a napíšu smsku, jestli bude všechno v pohodě. Zanechala jsem najezenou a spící domácnost, tak myslím, že to zvládnou,“ rozesmála se Andrea na závěr. ■