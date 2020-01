Chris Martin Profimedia.cz

Jeho patnáctiletá dcera se totiž rozhodla, že si najde brigádu a je asistentkou prodeje v obchodě s oblečením. „Je to její první práce a sama si vybírá svou vlastní cestu životem, jsem na ni pyšný,“ uvedl Martin, kterého nenapadlo nic lepšího než svou dceru v obchodě tajně navštívit.

„Nic jsem jí neřekl a šel jsem ji do obchodu překvapit. Říkal jsem si, že bude lepší, když si něco koupím, tak jsem vzal nějaké tričko ze stojanu a stoupl si do fronty na pokladnu, kde zrovna byla ona. Najednou mě zahlédla a bez vydání hlásky na mě vypálila naštvané: tati vypadni!“

Starší foto otce s dcerou

„Cítil jsem se hrozně, tak jsem se přesunul do druhé fronty, stále držící tričko a vyděšený z vlastní dcery,“ pokračoval ve vyprávění Chris, který zaplatil nákup, a při tom předal druhé pokladní karamelky, které své dceři donesl: „Řekl jsem té paní, jestli by to prosím mohla dát mé dceři.“

I když se jeho dcera cítila evidentně trapně, tak prý při odchodu z obchodu na svého tátu zakřičela: Mám tě ráda, tati. Zpěvák se celé historce zasmál, ale evidentně mu bylo i dost trapně a už to své krásné dceři znovu neudělá. ■