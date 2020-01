Charlize Theron popsala své nejhorší rande. Brečela u toho smíchy

Charlize Theron Profimedia.cz

Známe to všichni - když dialog příjemně plyne, často se během něj člověk dostane k úplně jinému tématu, než původně zamýšlel. Nejen v přátelských rozpravách, ale i v pracovních rozhovorech. Potkalo to i herečku Charlize Theron (44) a moderátora Jimmyho Kimmela.

Ten si Theron pozval, aby mu v jeho show povyprávěla o filmu Bombshell, rozhovor se ale během chvíle stočil jinam. Herečka nejdřív svěřila, že má slabost pro reality show The Bachelor o randění a vztazích, načež se jí moderátor zeptal, jaké bylo její nejhorší rande. Při vzpomínce na dávnou schůzku Charlize začala brečet smíchy.

Odehrála se před lety, v době, kdy herečce bylo kolem dvaceti let, a začala, jak Charlize uvedla, dobře. „Vyzvedl mě, jeli jsme na večeři a bylo to fajn. Pak mě odvezl domů a já tak nějak naznačila, že bych se nebránila polibku. Zastavil před naším domem a začali jsme se líbat. Pak se odtáhl a řekl: Muckej se s mým nosem,“ vyprávěla herečka a propukla v smích.

„Ale bylo to fajn a nechtěla jsem to celé zničit, tak jsem mu dala letmý polibek na nos,“ dodala s tím, že mládenci to bohužel nestačilo. U prvního rande tak nejspíš i skončilo. Ke schůzkám, které dopadly lépe, patří ty se Stuartem Townsendem a Seanem Pennem. S prvním zmíněným kolegou herečka strávila devět let, po boku druhého necelé dva roky.

Za zmíněný Bombshell byla Theron nominovaná na všechny prestižní herecké ceny včetně Oscara. Sošku od akademiků získala už v roce 2003 za snímek Zrůda. ■