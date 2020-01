7 nejkrásnějších vyznání lásky hollywoodských hvězd: Takhle milují slavní

Co řekli Hugh Jackman a další o svých životních partnerech? Profimedia.cz

Hugh Jackman

Ačkoliv si občas někdo dovolí utrousit nejapnou poznámku ohledně věkového rozdílu mezi Hughem Jackmanem (51) a jeho ženou Deborrou-Lee Furness (64), herec je jejím největším fanouškem. „I na Oscarech, když jsem na pódiu, dám si ruku na srdce a vyhledám v publiku svou ženu. Potom ke mně do šatny nikdo nesmí, dokud nepřijde Deb. Ona je můj základ, moje opora, základ naší rodiny a celý můj život,“ sdělil v rozhovoru pro časopis People.

Cameron Diaz

Cameron Diaz (47) a Benji Madden (40) nedávno přivítali na svět dcerku a manželé jsou od roku 2015. A ačkoliv detaily ze svého soukromí často nesdílejí, herečka přeci jenom občas udělá výjimku. „Je to zkrátka můj parťák ve všem. Nikdy jsem neměla nikoho, kdo by mě ve všem tolik podporoval. Ukázal mi, jaké to je být si rovni. Tolik jsem se toho od něj naučila. Každý den, když se na něj dívám, mě inspiruje. Mám takové štěstí,“ nechala se slyšet během summitu In Goop Health Wellness.

George Clooney

Trvalo léta letoucí, než věčného starého mládence George Clooneyho (58) někdo uchvátil natolik, aby vlezl do chomoutu. Jeho ženě Amal se to ale podařilo. „Mám někoho, s kým můžu řešit cokoliv, někoho, na kom mi záleží víc než na čemkoliv jiném. Je to hezké,“ nechal se slyšet v pořadu This Morning, a i když to nezní jako srdcervoucí vyznání, je to víc, než by se od Clooneyho dalo čekat.

Justin Timberlake

Ačkoliv nedávno obletěly svět fotografie Justina Timberlaka, jak otlapkává kolegyni, jeho srdce stále hoří pouze pro manželku Jessicu Biel. „Občas se na ni zadívám, když neví, že to dělám. V takový moment si vždycky uvědomím, že jestli od teď budu dělat všechno špatně, tak jsem udělal alespoň jednu věc v životě dobře,“ řekl v show Ellen DeGeneres.

Anne Hathaway

Herečka Anne Hathaway (37) a Adam Shulman přivítali do rodiny druhého potomka. A o svém muži mluví herečka stále jenom v superlativech. „Myslím, že si o mně myslel, že jsem trochu magor, což opravdu maličko jsem, ale taky jsem milá. Vždycky jsem k němu byla velmi upřímná. Věděla jsem ve vteřině, kdy jsem ho potkala, že je láskou mého života,“ prozradila v rozhovoru pro Harper´s Bazaar.

John Krasinski

John Krasinski si vzal herečku Emily Blunt (36) v roce 2010 a od té doby jsou jedním z nejkrásnějších hollywoodských párů. Seznámila je Anne Hathaway a zamiloval se do ní prý na první pohled. „Nejlepší dny mého života začaly, když jsem poznal svou ženu. To je pravda, neříkám to jenom proto, že to hezky zní. Je tím nejlepším člověkem. Je tak talentovaná, krásná a absolutně mimo moji ligu,“ nešetřil chválou v jednom z rozhovorů.

Katy Perry

Na svatého Valentýna to bude rok, co jsou Katy Perry (35) a Orlando Bloom (43) zasnoubení, a zpěvačka stále nevychází z úžasu nad svým partnerem. „Neustále mě udivuje, jak milující, laskavý, soucitný, talentovaný, plný podpory a hluboce duchovní je. Zmínila jsem už, jak dobře vypadá? James Bond skutečného světa,“ vzdala Orlandovi hold na sociálních sítích. ■