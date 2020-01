Tamara Klusová popsala hororový zážitek, když synovi (3) našli v hlavičce cystu

Tamara Klusová Michaela Feuereislová

„Ve dvacátým týdnu mu našli cystu v hlavě. Byla jsem na ultrazvuku a tam mi řekli, že ji má v zadní části lebky a že to může být ledacos, takže mi nedoporučují nikam jezdit,“ oznámili hvězdě lékaři, když čekala syna Alfréda (3), jak popsala v podcastu Nastav dUŠI.

Maminku sice ujistili, že nejde o rakovinu, ale i tak to byl pro ni nejspíš horor, který ještě zdaleka neměl končit. „Totálně mě vystresovali. Měla jsem o něj strašnej strach. A když se narodil, oni měli v té kartě napsaný tenhle nález. Pak jsem opouštěla porodnici a oni mi dávali žádanku, ať jdu s ním na CT hlavy. Hned za čtrnáct dnů po porodu,“ vysvětlovala, co následovalo.

Novorozené miminko se jí ale nechtělo dávat na CT, a tak se začala zajímat, jak proces probíhá. „Počkejte, CT hlavy, to znamená, že musí bejt nehybnej ne, takže jak to uděláte s novorozencem? Uspíme ho. A když ho jako uspíte, to je hrozně invazivní ne, ta narkóza?“ zajímala se Tamara. „Invazivní to je, ale takhle je to nastavený,“ odbyl ji tehdy lékař.

To si samozřejmě Klusová nenechala líbit a trvala raději na ultrazvuku, který nález odhalil, když byl Alfréd ještě u ní v bříšku. Lékaři jí potvrdili, že opravdu stačí ultrazvuk. „Počkejte, to mi chcete říct, že mě posíláte na uspání novorozence jenom proto, že máte nějakou tabulku a počet nějakých výstupů, které musíte odvést?“ reagovala šokovaná maminka.

„Tak jsem udělala strašnou scénu, že tam jako nepůjdu a šla jsem s ním na ultrazvuk. No a on v tý hlavě nic neměl. Proto všem maminkám říkám, ať mají vždy dva posudky a nikdy se nerozhodují na základě jednoho lékaře,“ uzavřela.

Syna tak ochránila před zbytečnou anestezií a nejspíš se jí také ohromně ulevilo, že je v pořádku. Kromě Alfréda mají Klusovi ještě dcery Josefínu (6) a Jenovéfu (2). A jak vidíte, občas to není jenom o radostech, ale také o pořádných starostech. ■