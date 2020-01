Poslední volno před těžkou operací: Misska Nikol Švantnerová se klepe strachy

Nikol Švantnerová už počítá dny do operace. Super.cz

Nikol s kamarádkou Nikol Zimlovou už bez přítele Patrika, kterému začal zimní fotbalový trénink, zamířila zpět na východ kvůli předpremiéře filmu Příliš osobní známost, kam byla pozvaná.

"Ono jde spíš o ženský film, i když Patrik by ho určitě taky rád viděl, ale udělaly jsme si takovou dámskou jízdu," svěřila Švantnerová. "Lily přesuny snáší dobře. V autě spí, takže je v klidu, a je to hotelový pes, takže vydrží ležet v pelíšku, když mám nějaké povinnosti," dodala.

"Těžké je uhlídat ji venku, při venčení, protože nožičku, kterou jí budou v úterý operovat, by neměla zatěžovat. Ona je jako já, neumí odpočívat. Když jsem ji donesla do sněhu, hned chtěla utíkat, ale nejde jí to. Ale brala jsem ji hlavně proto, že se mnou je nejvíc v klidu. Samozřejmě to nošení je náročné, má deset kilo a já jsem nikdy moc neposilovala ruce. A po operaci to bude ještě horší," uzavřela. ■