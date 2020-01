Ilustrační foto Profimedia.cz

Prarodiče si rádi hrají se svými vnoučátky, a není tak ojedinělé, že dojde k nějakému zranění. Často bývá zraněné dítě, ale není výjimkou, že to schytají i samotní dospělí. Dědeček z následujícího videa by o tom mohl vyprávět své. Trochu to vypadá, že to vnouček plánoval, podle toho, jak se nakonec zatváří do kamery.