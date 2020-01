Zbláznil se snad? Jan Přeučil (82) si strkal kapesníky do uší, brečel a řádil na jevišti

Jan Přeučil Foto: Jaroslav Hauer

Letos v únoru oslaví úctyhodné 83. narozeniny. Přesto je herec, dabér a rétor Jan Přeučil (82) ve skvělé kondici a jeho energii by mu mohli závidět i o generaci mladší kolegové. Proč si ale strká kapesníky do uší? Co se mu stalo?