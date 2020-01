Už ji nebudeme vídat jen v Čarodějce: Natálka Grossová dostala novou seriálovou roli

Natálka Grossová dostala novou seriálovou roli. Super.cz

Natálka totiž dostala novou seriálovou roli v projektu TV Prima Slunečná, který bude vévodit televizním obrazovkám v hlavním vysílacím čase hned dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. "Už se moc těším, jaké to bude," svěřila nám Grossová, pro kterou jde už o čtvrtý seriálový projekt. Hrát bude dceru Terezy Brodské a Davida Prachaře.

"Baví mě to. Je to zase něco úplně jiného než divadlo. V muzikálu musíte hrát mnohem víc, tady je to o hodně civilnější. Ale určitě jsem strašně ráda, když můžu mít další zkušenosti před kamerou," míní Grossová, která si toho na mladinká bedra nabrala opravdu hodně.

"Chodím přes týden do školy, víkendy hraju Čarodějku, která je opravdu nádherná a kdo ji neviděl, měl by se na ni jít podívat. Ani nevím, kdy to vlastně budu dělat s natáčením, ale snad se to nějak zvládne," doufá. "Navíc příští rok už maturuju, tak jsem na sebe zvědavá," krčila rameny. ■