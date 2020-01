Denisa Pfauserová Foto: Instagram D. Pfauserové

Rozmazlená princezna z Řachandy Denisa Pfauserová nedávno oslavila 31. narozeniny. Krásná herečka fanoušky potěšila svůdným snímkem z jógy, kde cvičila jen ve sportovní podprsence a moc jí to slušelo!

Denisa se pozastavila nad tím, jak ten čas letí. „Nechápu, ještě včera mi bylo přece dvanáct a řešila jsem, jestli mám ten domeček pro barbíny dát definitivně na půdu, protože je to už vážně asi děsně trapný, že si s ním ještě hraju. A pak už jenom „žžt” a je mi jednatřicet,“ divila se herečka. Tehdy si myslela, že touhle dobou už bude maminou s dětmi.

Denisa Pfauserová se udržuje ve formě cvičením jógy.

Super.cz

„To jsem si přece jako malá myslela, že už budu dávno vdaná, mít dvě děti a pomalu se připravovat na důchod. Nic, hele. Dejchej. Čím jsem starší, říkám si, že ten věk je vážně jenom číslo a já asi nikdy nepřestanu být takový trdlo, jaký jsem,“ nechala se slyšet Pfauserová, která se ve formě udržuje právě jógou.

"Udržuji se. Herečky by neměly mít problém s váhou. Nejsem typ, který by si mohl všechno dovolit. Dělám jógu, ta je komplexní, a běhám. To si myslím, že stačí,“ míní herečka, která se objevila i v úspěšném snímku Nabarvené ptáče. ■