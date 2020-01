Nejbližší spolupracovník Karla Gotta promluvil! Pravda o chystaném koncertu na jeho počest

Pavel Větrovec Michaela Feuereislová

"Vzpomínám na něj denně. Není den, aby na něj nepřišla vzpomínka. Bylo období, kdy jsme si byli hodně blízcí, pak to zase ochladlo. Bylo to jako každý vztah v lidském životě. Ale lidsky i profesně je to pro mě obrovská ztráta," řekl Super.cz Větrovec.

Co mu už nyní profesně i soukromě chybí? "Že už si s ním nezahraju některý jeho písničky, to mi muzikantsky bude chybět. Uměl si udělat legraci sám ze sebe, uměl se sám shodit, miloval židovský vtipy. Jeho humor byl originální," vzpomínal Větrovec na křtu knihy spisovatele Petra Macka Takový byl Karel Gott, které byl kmotrem.

Vyjádřil se také k údajnému koncertu na počest Karla Gotta, o kterém se často mluví. Rozhodně by nešel do projektu špatné úrovně, koncertu, který by chystal někdo jiný než Ivana Gottová. "Zatím si, myslím, na pořadu dne není. Údajně management má v plánu koncert výhledově pořádat, v tuto chvíli mě nikdo neoslovil. Kdyby se tak stalo, rád bych do toho šel. Ne za každou cenu a s každým samozřejmě. Musí to být na úrovni, jakou by si Karel zasloužil. Pokud to bude dělat Ivanka, bude to určitě všechno v pořádku. O tom nepochybuji. Ta má stejný zájem," dodal Větrovec. ■