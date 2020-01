Takto bude vítat nový rok? Sexy Mottlová vystavila své tělo v krajkovém prádle

Bára vypadá na snímcích skvěle. Foto: Super.cz/Markéta Charvátová

Někdo se těší na večírek s přáteli na horách a někdo stráví silvestra v posteli. Tak to zřejmě dopadne i u Barbory Mottlové (33). Herečka a modelka měla na konci roku tolik práce, že si na silvestra s radostí odpočine. Nutno říct, že při pohledu na snímky, které nafotila, by s ní poslední den v roce trávil rád kde kdo.

„Na silvestra jako už tradičně hraji dvě představení v divadle. Letos je to skvělá komedie v pražském Divadle Gong. Teď po Vánocích hraji v podstatě každý den,“ svěřila se Super.cz Mottlová a dodala, že tak plánuje 31. prosince především odpočívat.

„Zkusím neusnout před půlnocí, symbolicky si přiťuknu a budu tak unavená, že se asi žádné velké párty nezúčastním a půjdu brzy do pelíšku,“ řekla Bára, která ještě před koncem roku nafotila sérii svůdných snímků. Před fotografkou Markétou Charvátovou pózovala jen v krajkovém prádle a předvedla nejen dokonalý dekolt, ale i sexy štíhlé tělo.

Po silvestru v posteli se plánuje blondýnka opět naplno vrhnout do práce. „Už od ledna mě čeká další krásné zkoušení, takže žádná okurka a hned se zase vrhnu do práce. Teď jsem na Vánoce lenošila parádně a bez výčitek, tak se do práce musím pustit s chutí,“ dodala Bára. ■