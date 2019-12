Jak jsi to mohla, Stáničko, beze slova zvládnout? Anna K., jež bojovala s rakovinou, zavzpomínala na zesnulou Lekešovou

Anna K. zavzpomínala na Stáňu Lekešovou. Foto: Goran Tačevski

"Nebyly jsme sice úplně nejbližší kamarádky, ale znala jsem ji spoustu let, z návštěv v pořadech, které moderovala. Vždy se mnou tak krásně mluvila, a tak mi držela palce v mém boji, a stále opakovala, jak moc jsem statečná a jak mě obdivuje za mou otevřenost," vzpomíná na Stáňu Anna K.

O zdravotních potížích Lekešová nemluvila.

"Stáničko, to ty jsi ta nejstatečnější. Jak jsi mohla zvládnout takový boj bez podpory kamarádů a kolegů? Jak? Sdělená bolest je totiž poloviční bolest, alespoň to je má zkušenost. Jsi pro mě obrovská hrdinka, to ty jsi ta statečnější z nás dvou," napsala zpěvačka.

"Kéž bych to bývala tušila, když jsme se spolu naposled viděly a objaly se. Obejmula bych tě pevněji. Objímám tě tedy na tu dálku a velmi upřímnou soustrast tvé rodině. Už teď mi chybí tvůj nejmilejší úsměv," dodala smutně Anna K.

Stanislava Lekešová zemřela ve čtvrtek 26. prosince. Bylo jí 63 let. ■