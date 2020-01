Pepa Vojtek s manželkou oslaví desáté výročí svatby a mají v rodině dva přírůstky. Podívejte se na ně

Pepa Vojtek s manželkou Jovankou a novými psíky Artušem a Attilou Herminapress

Kromě toho, že Pepa Vojtek (54) se svojí manželkou Jovankou začátkem ledna oslaví 10. výročí svatby, mají ještě jednu velkou novinku. A to dvojnásobný přírůstek do rodiny. Třetí potomek v plánu zatím není, Vojtek pořídil dva psí mazlíčky.

"Přeci jen jedna nebo vlastně dvě novinky se u nás urodily. Poprvé s námi byli u stromečku dva noví členové rodiny, bráškové francouzští buldočci Artuš a Attila. K dědovi Wildovi jsme pořídili dva mlaďochy, aby si na stará kolena užil trochu psího vzruchu,“ prozradila Jovanka.

Na vycházky teď po vánočních svátcích vyráží rodinka v hodně rychlém tempu. "Tělo musí dostat po hodech zabrat, aby se exteriér dostal do původní podoby a ručička na váze vyloudila úsměv, a ne děs a běs. Zatím to všichni zvládáme. Trošku náročnější je to, když se Adámek s Bertíkem rozhodnou pro procházku s koloběžkou, to už končí legrace a začíná téměř vrcholový sport, ale ani ten nás o pohodu nepřipraví,“ dodal Vojtek. ■