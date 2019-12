Tahle hodně netypická zrzka v současnosti patří k největším objevům světového modelingu! Co na Báru Fialovou říkáte?

Barbora Fialová Michaela Feuereislová

Osmnáctiletá modelka Barbora Fialová zaznamenává obrovský úspěch v zahraničí. Necelý rok po jejím objevení v modelingové soutěži si jí všiml kreativní ředitel jedné z nejslavnějších světových značek Gucci Alessandro Michele a pozval si ji na týdenní casting do Říma.

Barbora ho okouzlila natolik, že se stala jednou z jeho tváří pro letošní sezónu. Kromě módních přehlídek je hlavní tváří světové kampaně. "Jsem nesmírně ráda, že jsem tváří této úžasné značky a měla jsem tu čest setkat se při focení s celosvětovými hvězdami jako Iggym Popem, Gucci Manem či Siennou Miller," řekla Super.cz Barbora.

Touto kampaní však spolupráce neskončila. Před čtyřmi týdny se Fialová objevila v další kampani, a to pro beauty produkty této značky. "Jsem opravdu pyšný, jakých úspěchů finalisté a vítězové naší soutěže dosahují a jsem hrdý na to, co se Báře a celému týmu naší agentury podařilo. Bára je v současné době jednoznačně nejvýraznější tváří objevenou v České republice," dodal Bářin agent a majitel agentury Pure model Roman Holárek. Castingová tour nového ročníku modelingové soutěže Pure model 2020 proběhne v květnu. ■