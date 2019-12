Dara Rolins míří z Prahy do hor nejen na lyže: V takhle sexy modelu bude vystupovat i na Silvestra

Dara Rolins plánuje Silvestra na horách. Super.cz

Před koncem roku moc nebilancuje a s novoročními předsevzetími dávno skončila. Dara Rolins (47) se drží toho, že žije teď a tady. Řídí se svými vlastními diáři a průběžně si předsevzetí dává v celém roce. "Mám vyzkoušené, že když jsem se na Silvestra zapřisáhla, že něco budu, nebo nebudu dělat, nikdy jsem to nevydržela a byla jsem na sebe naštvaná," svěřila.

"Nechci být ze sebe zklamaná, takže se snažím být na sebe hodná v průběhu roku. Na Silvestra neřeším nic, jenom tu zábavu," dodala zpěvačka, takže nás samozřejmě zajímalo, jak v jejím podání vítání nového roku vypadá. Předpokládali jsme, a správně, že o bujaré mejdany už dávno nejde.

"U mě je to tak, že většinou někde vystupuju. Letos to bude taky takhle prudce pracovní, protože hrajeme v Tatrách. Tentokrát s sebou beru i Lauru, protože tam máme i kámoše a vyjíždíme o dva dny dříve. Chceme si to okořenit i sportem. Budeme lyžovat, bereme s sebou i snowboard, tak doufám, že se mi nic nestane, a nebudu muset rušit další program," plánuje Dara. ■