Manželka Adéla Gondíková ho zachránila: Jiří Langmajer promluvil o návštěvách psychiatra

Herec Jiří Langmajer (53) chodí tři roky k psychiatrovi. Za odborníkem zašel proto, aby nepřišel o svou manželku Adélu Gondíkovou (46), protože to s ním prý nebylo doma k vydržení. Byl příliš velký perfekcionista, který velké role intenzivně prožíval, což ho ničilo. A přidaly se psychické problémy. Teď hraje především na menších divadelních scénách (Ungelt, Viola) a celkově se cítí lépe.

„Tři roky chodím k psychiatrovi, hrozně mi pomohl, jsem za to šťastný. Doporučuju to některým mým kamarádům nestydět se za to, že chodí k psychiatrovi, protože mi konečně nasadil po dlouhé době různýho zkoušení prášky, který skutečně zabraly,“ řekl v rozhovoru pro DVTV Langmajer. K psychiatrovi zašel především kvůli své manželce.

Adéla Gondíková má na svého manžela Jiřího Langmajera skvělý vliv.

„Hodně se mi ulevilo a tím se ulevilo i mému okolí. A já jsem to udělal především kvůli okolí, a především kvůli tomu, koho mám tak moc rád, a to je moje nynější novomanželka, protože jsem o ni nechtěl přijít,“ dodal herec s tím, že věděl, že se s ním nedá žít. Proto prý bylo nutné vyhledat odbornou pomoc.

Adéla Gondíková má mimo jiné zásluhu na tom, že se její muž cítí lépe ve společnosti a umí ho skvěle doplňovat. Lepší manželku si tak nemohl najít. ■