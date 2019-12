Místo výročí svatby domlouvali detaily rozvodu: Jak si rozdělí jmění Miley Cyrus s Liamem Hemsworthem?

Miley Cyrus a Liam Hemsworth budou brzy rozvedení. Profimedia.cz

Mohly to být opravdu krásné Vánoce pro zpěvačku Miley Cyrus (27) a herce Liama Hemswortha. Loni si totiž těsně před Štědrým dnem řekli Ano . Sňatku předcházel skoro desetiletý vztah, takže není divu, že ze svatby byli fanoušci velmi nadšení. Místo výročí ale slavný pár řeší letos něco úplně jiného.

V létě ohlásili rozchod a následovala žádost o rozvod, kterou jen několik dní poté podal Liam. Spekulovalo se, jak dlouho bude rozvod trvat, ale zdá se, že proces ani jeden z páru nehodlá zbytečně protahovat. Na detailech už se podle amerického TMZ prý dokonce dohodli.

„Je to úleva pro oba dva, že se mohou po právní stránce odstřihnout jeden od druhého a celou záležitost konečně hodit za hlavu,“ sdělil zdroj E! News. A díky předmanželské smlouvě prý nebylo ani moc co řešit. „Vše za ně vyřešili jejich právníci. Výdělky měli po dobu svazku oddělené, což velmi pomohlo. Jsou připraveni posunout se dál,“ doplnil.

Jak je známo, Miley i Liam mají už oba nové partnery. Zpěvačka prožívá velmi veřejný románek s australským zpěvákem Codym Simpsonem. Hemsworth se mezitím zdržuje v rodné Austrálii a momentálně randí s modelkou Gabriellou Brooks. Není tedy divu, že s rozvodem pár nijak neotálí. Do nového roku by dokonce mohli vtoupit jako svobodní. Navzdory mediální pozornosti to navíc vypadá, že půjde o jeden z nejklidnějších rozvodů v šoubyznysu. ■