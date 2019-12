Linda Finková na Štědrý den pozvala domů bývalého manžela Geňu s jeho novou partnerkou i bývalou ženu svého přítele

Linda Finková Super.cz

"Nabízela jsem Geňovi, že může vzít svoji babu a přijít k nám na Štědrý den. Nemám s tím problém. Pozvala jsem i manželku Milana, když u nás byly jejich děti. Aby mu nebylo líto, že jsou děti s ní," řekla Super.cz Linda na vánočním večírku divadla Broadway.

"Myslím, že Geňova partnerka mě má ráda, jsme v pohodě a Milanova žena také. Byli rozešlí už několik let, nikomu jsem nikoho nepřebrala," vysvětluje.

Vánoční svátky bude nakonec trávit sama s přítelem a dětmi. "Štědrý den budeme společně. Děti se půjdou ráno projít za Geňou a večer budou se mnou. Nevadilo by mi, kdyby byly s ním. Nikdy jsme to neřešili. Automaticky jsou děti doma tam, kde vyrůstaly. Ale není to proto, že bych striktně rozhodla," dodala. ■