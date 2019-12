Dominice Gottové došla trpělivost: Po psychickém teroru od manžela si změnila telefonní číslo a ukončila s ním veškerý kontakt

Dominika Gottová se rozhodla učinit psychickému nátlaku ze strany manžela přítrž. Michaela Feuereislová

Klid nemá ani v Česku, kde se pokouší začít od začátku. Dominika Gottová (46) se nestačí divit, co její manžel Timo sdílí s veřejností na sociálních sítích, a jak se o jejich vztahu vyjadřuje.Potom, co nejstarší dcera zesnulého slavíka Karla Gotta (✝80) prchla od psychicky nemocného manžela do Čech, aby načerpala síly a našla si práci, doufala, že jí dá finský muzikant Timo Tolkki pokoj. Ale není tomu tak, své ženě dělá stále pořádnou ostudu.

Timo se na svých sociálních sítích ukazuje ve videích v podnapilém stavu nebo vypráví fanouškům o tom, jak ho opustila milenka Claudia. Médiím dokonce minulý týden řekl, že musel s Dominikou kvůli finančním problémům prodat její auto, které jim věnoval sám Mistr, a že jedli v útulku pro bezdomovce. Netajil se ani plánem přestěhovat se po novém roce do Čech, kde chce slepit své manželství. Dominice už přetéka pohár trpělivosti a psychický nátlak ze strany Tima se jí přestává líbit.

„Po tom všem, co Timo v poslední době předvádí, jsem nucena změnit telefonní číslo a ukončit s ním veškerý kontakt. Všechny bych zároveň chtěla požádat, aby nevěřili jeho bludům, které tvrdí do médií. Vnímám to jako psychický teror,“ svěřila se Blesku nešťastná Dominika.

Zároveň vyvrátila, že by měla zájem začít s Timem znovu žít. Je to údajně jen výplod jeho fantazie.

„Sice nejde jen tak devatenáct let společného života smazat, ale také nejde smazat to zlé, co učinil – ať už to byly krádeže, nevěra, podvody nebo to, že jsem skončila ve Finsku na ulici jako bezdomovec,“ vysvětluje Gottová, která si v posledních měsících prošla opravdovým peklem. ■