Ivana Jirešová už je zase sama: Rozchod s mladším přítelem

Ivana Jirešová a Milan Štědra se rozešli. Michaela Feuereislová

S o sedm let mladším přítelem už spolu nejsou čtyři měsíce. Herečka o svém vztahu nikdy moc nemluvila, a stejným způsobem tutlala i rozchod, který potvrdil až její expartner.

„Ano, nejsme spolu už od srpna, zůstali jsme přátelé a vše je ok,“ prozradil Super.cz Milan Štědra.

Jirešová navíc měla mít podezřele blízko také k Muži roku Jiřímu Kmoníčkovi (24), s nímž dorazila i na akci Sestřička roku. Ani s ním ale podle Expresu nezůstala.

Jirešová v posledních měsících viditelně zhubla. Prý to ale nebyl záměr, byť připustila, že je to jinou životní fází.

Ivana Jirešová zhubla.

Super.cz

„To určitě nebyl záměr. A jíst jsem nepřestala, naopak jsem přidala, protože po třech letech jsem začala trošku jíst i maso. Nevím, čím to je, že to tělo hubne. Možná jdu do nějaké jiné fáze života, takové dynamické, takže se hubne lépe a rychleji než kdy předtím," tvrdila herečka, která je teď momentálně k mání. Pánové tak mají šanci. ■