Fotbalista Limberský předvedl erotickou masáž vnad své krásné manželky Lenky. Za 10 tisíc vám ji udělá taky!

David Limberský s manželkou Lenkou Foto: Instagram D. Limberského

A Limberský také předvedl, jak o svoji ženu pečuje. "Pouhých 9999 korun a přijedu zvednout sebevědomí i vám, milé dámy. Push up Limba effect," napsal k fotce na Instagramu, kde drží svýma nohama vnady své manželky.

Dámy tak mají šanci. Když si trošku připlatí, úspěšný fotbalista možná přijede za deset tisíc předvést své umění i jim. Co by na to ale řekla jeho krásná Lenka, je otázkou. Jeho smysl pro humor miluje, tak snad to i tentokrát byl pokus o vtip a ne o naplnění jejich společné pokladničky. ■