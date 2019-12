Skupina Aqua se vrací na scénu: Budete valit oči, jak vypadá zpěvačka (46), která se proslavila díky hitu Barbie Girl

Aqua ohlásila návrat na hudební scénu. Profimedia.cz

Dospívali jste v 90. letech? Pak si jistě pamatujete hit Barbie Girl z roku 1997. Chytlavou píseň od skupiny Aqua stačí slyšet jednou a už ji z hlavy nedostanete. Skupina, složená z norské zpěvačky Lene Nystrøm a dánských zpěváků Reného Difa a Sørena Rasteda, na příští rok ohlásila turné po Kanadě. A je to právě Lene, o které fanoušci nemohou přestat mluvit.

Zpěvačka (46) totiž vypadá snad ještě lépe než v devadesátkách a fanoušci se jí to nebáli dát na sociálních sítích najevo.

„Lene byla první zpěvačka, která mě přitahovala, a pořád vypadá skvěle,“ napsal jeden z fanoušků do komentářů na jejím Instagramu. „Jak to, že vypadá stokrát lépe než v 90. letech?“ nestačil se divit jiný. „Lene je jedna z nejkrásnějších žen na světě,“ konstatoval další, a tak to jde pořád dokola.

Je pravdou, že se zpěvačka změnila k nepoznání, zbavila se totiž svých legendárních červených vlasů. Pořád si ale libuje v extravagantních kostýmech. Navíc to vypadá, že plánuje návrat na hudební scénu, a to i s téměř celou skupinou. „Pracujeme na nové hudbě, ale jsme sami sobě tvrdými kritiky. Nevydáme nic, dokud to nebude absolutně perfektní,“ uvedla před časem pro TMZ.

Aqua se po letech vrací na hudební scénu.

Lene se provdala za kolegu ze skupiny Sørena a mají spolu dceru Indiu a syna Billyho. Rozvedli se v roce 2017.

Skupina Aqua vznikla v roce 1989 a vydala tři studiová alba. Aquarium v roce 1997, Aquarius v roce 2000 a Megalomania o rok později. Čtvrtým členem byl v minulosti Claus Norreen. Zmiňované kanadské turné, které odehrají společně s legendárními Vengaboys, prozatím čítá pět koncertů.

Takhle dnes vypadají členové legendární skupiny Aqua. ■