Nezatrhnou jí to na Primě? Zprávařka Leová se vystavovala opět ve spodním prádle

Monika Leová v odvážném outfitu ukázala opálenou kůži.

Česká Miss Earth 2013 si do obchodního centra oblékla top připomínající plavky a lesklé legíny. Nebylo to ale nic proti tomu, co Leová nedávno nafotila pro italskou značku spodního prádla. Ani pózování v prádle jí nedělalo problém. „Když se fotí, tak se nestydím. Vím, že to mají v rukou profíci a je to jiné prostředí. Asi bych měla problém s tím předvádět spodní prádlo v obchodních centrech na přehlídkách,” říká Monika.

Nabízí se otázka, jestli je vhodné, aby Leová stále ještě fotila prádlo, když hlásí zprávy na Primě. „Vždycky si to pohlídám, aby fotky nepůsobily vulgárně. Šlo mi o to, aby to nebylo v rozporu,” hájí se exotická kráska.

Nijak ji nezahaluje ani její manžel Martin Košín. „Manžel mi to taky nezakazuje a v mojí práci mě podporuje. Dokud člověk nějak vypadá, tak proč takhle nechodit oblečený,” směje se Monika Leová. ■